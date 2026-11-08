अध्ययन : मेथी और गोट वीड का पौधा ब्लड शुगर नियंत्रित करने में बेहद असरदार

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डॉ. शशिभूषण के अनुसार, रुहेलखंड क्षेत्र में गोट वीड और मेथी का पौधा आसानी से मिल जाता है। इन पौधों का आधुनिक तकनीक से विश्लेषण किया गया तो तीन यौगिक सामने आए। इसमें से एक तत्व स्कुटेलारिन को मधुमेह के कई लक्ष्यों पर एक साथ वार करने में सबसे असरदार पाया गया है। गोटवीड, इंसुलिन और ग्लूकोज कंट्रोल करने में प्रभावी है। गोट वीड शरीर में इंसुलिन सिग्नलिंग और ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त करता है। यह शरीर में तनाव को कम करने और सूजन पैदा करने वाले रास्तों को रोकता है।शोधार्थी प्रशांत ने बताया कि मेथी के पत्तों और बीजों में भरपूर मात्रा में फाइबर, फेनुग्रीकिन, विटामिंस (ए, सी, डी व बी-1) और कैल्शियम, आयरन, जिंक जैसे खनिज पाए जाते हैं। इसके बीज रक्त शर्करा (ब्लड शुगर), फैट और कोलेस्ट्रॉल को तेजी से नियंत्रित करने में मददगार हैं। मेथी में एंटी-बैक्टीरियल और कैंसर से लड़ने वाले गुण भी मौजूद हैं। इन पौधों में मौजूद प्राकृतिक तत्व इंसुलिन प्रणाली को मजबूत करते हैं। भविष्य में मधुमेह के मरीजों के लिए दवाइयां तैयार करने में यह शोध एक मजबूत आधार बनेगा।