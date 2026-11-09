Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Stone-pelting in village following an act of misbehavior; two injured

Bareilly News: बदतमीजी के बाद गांव में पथराव, दो घायल

Mon, 09 Nov 2026 11:29 PM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Mon, 09 Nov 2026 11:29 PM IST
विज्ञापन
Stone-pelting in village following an act of misbehavior; two injured
आंवला। शराब के नशे में युवकों ने एक गांव में दहशत फैलाई। दरावनगर निवासी इस्लाम अपनी पत्नी के साथ अगेही सिसईयां से दवा लेकर लौट रहे थे। आरोप है कि अगेही गांव की पुलिया पर शराब पी रहे दो लोगों ने उससे बदतमीजी की। कहासुनी के बाद हाथापाई हुई। इस्लाम अपने गांव पहुंचे, तो चार-पांच आरोपी डंडे लेकर वहां आ धमके। उन्होंने गांव में ईंट-पत्थर बरसाए। इस्लाम को बचाने आए सैयद इरफान और दानिश घायल हो गए। थोड़ी देर में आरोपियों के समर्थन में कई लोग बाइकों से पहुंच गए। गांव के लोग जुटे तो भाग गए। दो बाइकें वहीं छूट गईं। पथराव का वीडियो वायरल है, संवाद न्यूज एजेंसी वीडियो की पुष्टि नहीं करती है। सीओ हेमंत उपाध्याय ने बताया कि पीड़ित की मां मकीना की तहरीर पर पांच अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। बाइकों को थाने पर खड़ा किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed