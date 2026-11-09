Bareilly News: बदतमीजी के बाद गांव में पथराव, दो घायल

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आंवला। शराब के नशे में युवकों ने एक गांव में दहशत फैलाई। दरावनगर निवासी इस्लाम अपनी पत्नी के साथ अगेही सिसईयां से दवा लेकर लौट रहे थे। आरोप है कि अगेही गांव की पुलिया पर शराब पी रहे दो लोगों ने उससे बदतमीजी की। कहासुनी के बाद हाथापाई हुई। इस्लाम अपने गांव पहुंचे, तो चार-पांच आरोपी डंडे लेकर वहां आ धमके। उन्होंने गांव में ईंट-पत्थर बरसाए। इस्लाम को बचाने आए सैयद इरफान और दानिश घायल हो गए। थोड़ी देर में आरोपियों के समर्थन में कई लोग बाइकों से पहुंच गए। गांव के लोग जुटे तो भाग गए। दो बाइकें वहीं छूट गईं। पथराव का वीडियो वायरल है, संवाद न्यूज एजेंसी वीडियो की पुष्टि नहीं करती है। सीओ हेमंत उपाध्याय ने बताया कि पीड़ित की मां मकीना की तहरीर पर पांच अज्ञात आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। बाइकों को थाने पर खड़ा किया है।