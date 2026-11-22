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टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी स्टेडियम ब्लू की टीम ने निर्धारित 30 ओवरों में नौ विकेट के नुकसान पर 178 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। टीम की ओर से आकाश गुप्ता और श्रेष्ठ ने 27-27 रनों की पारियां खेलीं। स्टेडियम ऑरेंज के गेंदबाजों में मयंक ने दो विकेट चटकाए, जबकि अर्जुन और शिवम को एक-एक सफलता मिली।179 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्टेडियम ऑरेंज की टीम स्टेडियम ब्लू की सटीक गेंदबाजी के सामने लड़खड़ा गई और 21.2 ओवर में 112 रनों पर ही सिमट गई। टीम के लिए कप्तान ने 32 और अर्जुन ने 15 रनों का योगदान दिया। स्टेडियम ब्लू की ओर से कार्तिक ने तीन विकेट झटके। प्रकाश और अब्दुल रहमान ने दो-दो विकेट अपने नाम किए।हरफनमौला प्रदर्शन के लिए स्टेडियम ब्लू के कप्तान प्रकाश पटेल को मैन ऑफ द मैच चुना गया। आयोजकों के अनुसार, टूर्नामेंट का अगला मुकाबला रविवार सुबह आठ बजे से स्टेडियम रेड और स्टेडियम ब्लू के बीच खेला जाएगा।