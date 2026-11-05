Bareilly News: एसआर वॉरियर्स ने जीती चैंपियन ट्रॉफी

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ट्रायल में 275 खिलाड़ियों में से चयनित 128 खिलाड़ियों ने आठ टीमों में प्रतिभा दिखाई। सभी टीमों को तीन-तीन मैच खेलने का अवसर मिला। शानदार प्रदर्शन करने वाली टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल मैच जीतकर एसआर वॉरियर्स और एसआर सुपर किंग्स ने फाइनल में जगह बनाई।खिताबी मुकाबले में एसआर सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 98 रन बनाए। जवाबी पारी में एसआर वॉरियर्स ने 19 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर 99 रन बनाकर चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की।मोहम्मद शाजिम को 60 रन की महत्वपूर्ण पारी खेलने के लिए मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। लीग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विज्नेश यादव को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और बेस्ट बैट्समैन का पुरस्कार मिला। आकर्ष पटेल को बेस्ट बॉलर और अभिनव राठौर को बेस्ट फील्डर चुना गया।विद्यालय की प्रबंध निदेशक रूमा गोयल ने बताया कि ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में खेल भावना, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करती हैं। प्रधानाचार्य अमित रोनाल्ड चौहान ने सराहना करते हुए खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दीं।