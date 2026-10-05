फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Sons performed their father last rites using an effigy made of straw in Bareilly

बरेली: बेटों ने पुआल का शव बनाकर किया पिता का अंतिम संस्कार, जानिए क्या है कारण

Mon, 05 Oct 2026 03:21 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Mon, 05 Oct 2026 03:21 PM IST
विज्ञापन
Sons performed their father last rites using an effigy made of straw in Bareilly
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

बरेली के इज्जतनगर में रेलवे ट्रैक पर मिले चंद्रिका यादव के शव की गलत पहचान कर एक परिवार ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया था। बाद में सही पहचान होने पर रविवार को मृतक चंद्रिका यादव के परिजनों ने पुआल का शव बनाकर अंत्येष्टि की। 

विज्ञापन


शुक्रवार को डिफेंस कॉलोनी निवासी रेलवे के लोको पायलट पद से सेवानिवृत्त चंद्रिका प्रसाद की ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई थी। सूचना पर पहुंचे केशव ने शव की पहचान अपने पिता मंशालाल के रूप में कर ली। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद शव केशव को सौंप दिया। केशव ने उसकी अंत्येष्टि कर दी। 
विज्ञापन


केशव ने अमर उजाला को बताया कि शनिवार को जब घर की कुंडी बजी तो वह बाहर निकले। वहां पिता मंशालाल को जीवित खड़े थे। पिता को देख उनके होश उड़ गए। केशव उनको लेकर बैरियर वन चौकी पहुंचे। वहीं चंद्रिका यादव की गुमशुदगी दर्ज कराने उनके परिजन भी पहुंचे थे। 
विज्ञापन
विज्ञापन


परिजन ने कपड़े देखकर रेलवे लाइन पर मिले शव की पहचान चंद्रिका यादव के रूप में की, लेकिन चंद्रिका यादव के शव का अंतिम संस्कार गलत पहचान के कारण केशव कर चुके थे। चंद्रिका यादव के बेटे अखिलेश और आलोक ने रविवार को पुआल का शव अर्थी पर रखकर अंत्येष्टि की। इसके बाद अस्थियां विसर्जित कर दीं।

जिस लाइन पर ट्रेन चलाई उसी पर हुई मौत
बेटे आलोक ने बताया कि पिता चंद्रिका यादव ने लोको पायलट रहते इज्जतनगर और काठगोदाम के बीच कई साल ट्रेन चलाई थी। अब उसी लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। 

केशव के पिता मंशालाल भी रेलवे से सेवानिवृत्त हैं। मंशालाल ने बताया कि वह घर से दूर गिरधारीपुर में अकेले किराये पर रहते हैं। फोन भी नहीं रखते। इसलिए परिवार से ज्यादा संपर्क नहीं रहता। इधर, चंद्रिका यादव के पुत्र शैलेश यादव की भी पांच साल पहले बरेली जंक्शन पर ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई थी।

एक परिवार में खुशी, दूसरे में छाया मातम 
शिनाख्त के कारण पहले केशव के परिवार में मातम छा गया। अगले दिन मंशालाल जीवित घर पहुंचे तो खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं, जब चंद्रिका यादव की मौत और अंतिम संस्कार होने की सूचना उनके परिजन को मिली तो उनके घर में मातम पसर गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed