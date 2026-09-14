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Bareilly News: लीग में एसएमसी ग्लोबल और राइजिंग टाइटंस ने दर्ज की जीत

Mon, 14 Sep 2026 12:38 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Mon, 14 Sep 2026 12:38 AM IST
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SMC Global and Rising Titans register wins in the league.
बरेली। जीपी क्रिकेट अकादमी के तत्वावधान में आयोजित बिग बॉयज क्रिकेट लीग के तहत खेले गए दो अलग-अलग मैचों में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसमें एसएमसी ग्लोबल ने सांस रोक देने वाले मुकाबले में तीन रन से जीत हासिल की, वहीं दूसरे मैच में खेल भावना का उल्लंघन होने पर अधिकारियों के फैसले से राइजिंग टाइटंस को विजेता घोषित किया गया।
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दिन के पहले मुकाबले में एसएमसी ग्लोबल ने टॉस जीतकर विपक्षी टीम राइजिंग स्टार्स को पहले बल्लेबाजी की दावत दी। एसएमसी ग्लोबल के गेंदबाजों की सधी हुई गेंदबाजी के सामने राइजिंग स्टार्स के बल्लेबाज संघर्ष करते नजर आए और पूरी टीम 19 ओवर में महज 107 रन पर सिमट गई। टीम की ओर से सुमित श्रीवास्तव ने सर्वाधिक 20 रन का योगदान दिया। एसएमसी ग्लोबल के गेंदबाज शादाब ने घातक गेंदबाजी करते हुए चार विकेट चटकाए, जबकि गोपाल, नाजिम और हाजी सौरभ ने दो-दो विकेट लेकर विपक्षी टीम की कमर तोड़ दी।
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लक्ष्य का पीछा करते हुए एसएमसी ग्लोबल की पारी भी उतार-चढ़ाव से भरी रही। नाजिम के 26 और हाजी सौरभ के 24 रनों की मदद से टीम ने मुकाबला अंतिम क्षणों तक खींचा। राइजिंग स्टार्स की तरफ से छोटू ने तीन और तहजीब ने दो विकेट लेकर मैच को बेहद रोमांचक बना दिया, लेकिन अंततः एसएमसी ग्लोबल ने तीन रन से जीत अपने नाम कर ली। बेहतरीन गेंदबाजी के लिए राइजिंग स्टार्स के छोटू को मैन ऑफ द मैच चुना गया।
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दिन का दूसरा मुकाबला राइजिंग टाइटंस और एचबीसीसी के बीच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए राइजिंग टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में चार विकेट खोकर 147 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। सैफ रजा घोसी ने 39 और दिलप्रीत सिंह ने 22 रन बनाए। 148 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी एचबीसीसी की शुरुआत बेहद खराब रही और 10 ओवर में टीम 59 रन पर आठ विकेट गंवा चुकी थी। इसी दौरान एचबीसीसी के खिलाड़ियों की ओर से मैच अधिकारियों के साथ अनुचित व्यवहार किए जाने के कारण खेल को बीच में ही रोक दिया गया। नियमों का पालन करते हुए अधिकारियों ने राइजिंग टाइटंस को विजेता घोषित किया और सैफ रजा घोसी को मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया।
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