शाहजहांपुर के कांट थाना क्षेत्र के गांव बरेड़ा में 17 वर्षीय किशोरी का शव घर के आंगन में पेड़ से फंदे पर लटका मिला। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा होने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने एक युवक पर संदेह जताया है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं, पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की गहनता से जांच के निर्देश दिए हैं।

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गांव बरेड़ा निवासी एक ग्रामीण की बेटी मंगलवार रात परिवार के साथ खाना खाने के बाद सो गई थी। आधी रात के बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो वह कमरे में नहीं मिली। तलाश करने पर घर के आंगन में ही स्थित पेड़ से उसका शव फंदे पर लटका मिला। यह देखकर परिवार में चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर गांव के लोग भी मौके पर पहुंच गए।

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