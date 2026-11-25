शाहजहांपुर: घर के आंगन में पेड़ पर लटका मिला किशोरी का शव, पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहांपुर Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 25 Nov 2026 09:47 AM IST
सार
शाहजहांपुर के कांट थाना क्षेत्र में एक किशोरी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मंगलवार देर रात उसका शव घर के आंगन में पेड़ पर लटका मिला। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।
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विस्तार
शाहजहांपुर के कांट थाना क्षेत्र के गांव बरेड़ा में 17 वर्षीय किशोरी का शव घर के आंगन में पेड़ से फंदे पर लटका मिला। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा होने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने एक युवक पर संदेह जताया है। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं, पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की गहनता से जांच के निर्देश दिए हैं।
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गांव बरेड़ा निवासी एक ग्रामीण की बेटी मंगलवार रात परिवार के साथ खाना खाने के बाद सो गई थी। आधी रात के बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो वह कमरे में नहीं मिली। तलाश करने पर घर के आंगन में ही स्थित पेड़ से उसका शव फंदे पर लटका मिला। यह देखकर परिवार में चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर गांव के लोग भी मौके पर पहुंच गए।
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सूचना पर एसपी सिटी देवेंद्र कुमार और सीओ सदर शुभम वर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर परिजनों से जानकारी ली। इस दौरान परिजनों की ओर से एक युवक पर संदेह जताए जाने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। एसपी सिटी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।
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