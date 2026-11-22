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कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान की परंपरा के चलते रामगंगा घाट पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने लगी है। मेले में पहुंचने वाले व्यापारियों को भी अच्छी बिक्री की उम्मीद है। फतेहगंज पूर्वी से आए दुकानदार अजय ने बताया कि वह ढोलक लेकर मेले में आए हैं। यहां से लोग पूरे वर्ष इस्तेमाल होने वाली जरूरत की चीजें खरीदकर ले जाते हैं। ढोलक की भी अच्छी मांग रहती है।श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए मेला क्षेत्र में व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। मेला कमेटी से जुड़े प्रदीप शर्मा ने बताया कि मेले में पाॅलीथिन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा, जबकि दुकानों, झूलों और मनोरंजन के साधनों की दर सूची तैयार कर प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर लगाई जाएगी।आवागमन को सुगम बनाने के लिए मुख्य द्वार को चौड़ा कराया जाएगा और वाहनों की पार्किंग के लिए अलग व्यवस्था होगी। निगरानी के लिए वाॅच टावर और बैरियर बनाए जाएंगे। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। घाटों पर हर 100 मीटर की दूरी पर 10 सर्च लाइटें लगाई जाएंगी और गोताखोर भी मुस्तैद रहेंगे।अभियान चलाकर कर रहे जागरूकमां गंगा बचाओ वेलफेयर सोसाइटी की ओर से रविवार को रामगंगा चौबारी घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं एवं दुकानदारों को पॉलिथीन का प्रयोग न करने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान डॉ. रजनीश सक्सेना, राकेश कुमार अग्रवाल, वीपी खंडेलवाल, संतोष उपाध्याय आदि मौजूद रहे। हिंदुस्तान स्काउट्स एवं गाइड्स की टोलियों ने मेले में विभिन्न दुकानों पर पहुंचकर दुकानदारों को पॉलीथिन के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया।चार बेड का अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र बनेगामेला क्षेत्र में 80 सफाई कर्मचारियों की तैनाती रहेगी और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कर्मी भी लगाए जाएंगे। रास्तों पर कूड़ेदान रखने के साथ ही जगह-जगह शौचालय स्थापित किए जाएंगे। घाट पर महिलाओं के कपड़े बदलने के लिए 10 बूथ बनाए गए हैं। पेयजल के लिए 125 हैंडपंप लगाए गए हैं। मेले में चार बेड का अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र बनेगा, जहां एक पुरुष और एक महिला डॉक्टर समेत अन्य स्टाफ मौजूद रहेगा। दो एंबुलेंस भी तैनात रहेंगी। नखासे में नस्लों के घोड़े बिक्री के लिए पहुंच रहे हैं।आज सजेगी काव्य की महफिलचौबारी मेले में सोमवार को रामगंगा घाट पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन एवं मेला कमेटी के सहयोग से राकेश लोक चेतना संस्था की ओर से आयोजित यह कार्यक्रम शाम छह बजे से शुरू होगा।