Bareilly News: संपत्तियों तक पहुंचने के लिए श्रीकांत अर्चना और विशुकांत की तलाश तेज

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सूर्यकांत और शशिकांत ने चार चिटफंड कंपनियां खोली थीं। 200 से ज्यादा एजेंटों की भर्ती की। कई जिलों में कंपनी के कार्यालय खोलकर रकम दोगुनी करने का झांसा देकर निवेशकों के करोड़ों रुपये ठग लिए। आरोपियों के खिलाफ बरेली में चार और बदायूं में ठगी के पांच मामले दर्ज हैं।15 महीने बाद 50-50 हजार के इनामी सूर्यकांत और शशिकांत को एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था। दोनों बदायूं जेल में हैं। बदायूं में दर्ज सभी पांच मामलों में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है।जांच के दौरान यह भी सामने आया है कि आरोपी फरारी से पहले और फरारी के दौरान ज्यादातर अचल संपत्तियों को ठिकाने लगा चुके हैं। बरेली और बदायूं में आरोपियों की संपत्तियां नहीं मिली हैं। इधर, पुलिस के निशाने पर अमर ज्योति के 20 से ज्यादा एजेंट भी हैं। ये भी गिरफ्तारी से बचे हुए हैं।उम्मीद है कि एजेंटों के पास आरोपियों की संपत्तियों का विवरण हो सकता है। एएसपी अंशिका वर्मा ने बताया कि आरोपियों को बरेली लाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।