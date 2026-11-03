Bareilly News: बरेली दंगे का वांछित सद्दाम खान गिरफ्तार

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सीओ प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि पिछले साल 26 सितंबर को हुए दंगे के आरोपियों की गिरफ्तारी का अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कैंट थाना प्रभारी संजय धीर के नेतृत्व में पुलिस आरोपियों के ठिकानों पर दबिश दे रही थी। मुखबिर की सूचना पर सद्दाम खान को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। उसे कोतवाली में ले जाकर लिखापढ़ी की गई। मंगलवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। उसके खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। उसका आपराधिक इतिहास भी है, जिसमें थाना बारादरी में एक और मामला दर्ज है।पूछताछ में साजिश का खुलासासीओ के मुताबिक, पूछताछ में सद्दाम खान ने बताया कि मौजूदा सरकार में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी के विरोध में पिछले साल 19 सितंबर को फरीदपुर में बैठक हुई थी। इसमें मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर 2025 को जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड में इकट्ठा होने का एलान किया था। उन्होंने पुलिस के रोकने पर भी न रुकने और अंजाम की परवाह न करने के लिए कहा था। सद्दाम ने बताया कि पुलिस पर गोली चलाने और जान देने तक की तैयारी थी। मौलाना तौकीर रजा ने हथियारों का प्रबंध करने की बात भी कही थी।