Bareilly News: रुविवि को मिली नॉर्थ जोन प्रतियोगिताओं की मेजबानी, पर कोच का अभाव

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विश्वविद्यालय परिसर में मुख्य रूप से एथलेटिक्स और बैडमिंटन के ही कोच उपलब्ध हैं। जिम में दो ट्रेनर नियुक्त हैं। हालांकि, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, नेट बॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस और कुश्ती जैसे कई खेलों के लिए कोई कोच नहीं है। पुरुष छात्रावास में बने क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी के मैदानों के लिए भी कोच नियुक्त नहीं किए गए हैं। ऐसे में ये सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए केवल देखने भर की रह गई हैं। एथलेटिक्स ट्रैक के बाहर बने दो आउटडोर बास्केटबॉल कोर्ट की टाइलें चटक चुकी हैं। वहीं, नेटबॉल के मैदान में झाड़ियां उग आई हैं। एडिशन स्पोर्ट्स सचिव अजीत सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता होने में समय है। उन्होंने कहा कि इंटर कॉलेजिएट खेलों के बाद कोच रखे जाएंगे, तभी टीम अच्छी तैयार हो सकेगी। प्रतियोगिता संभवतः दिसंबर में आयोजित की जा सकती है।खिलाड़ियों का प्रदर्शन और शुल्कबीते सत्र में रुविवि के 25 खिलाड़ियों ने अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में पदक जीते थे। इनमें एथलेटिक्स, वुडबॉल, सेपक टाकरा और जुजित्सू के खिलाड़ी शामिल थे। विश्वविद्यालय प्रति विद्यार्थी 150 रुपये खेल फीस निर्धारित करता है। इसमें से महाविद्यालयों के विद्यार्थियों से 50 रुपये लिए जाते हैं, शेष 100 रुपये महाविद्यालय के पास जाते हैं। महाविद्यालयों की संख्या कम होने से खेल बजट भी धीरे-धीरे कम होने की आशंका है।पदक विजेताओं को प्रोत्साहनभले ही सभी खेलों के कोच उपलब्ध न हों, रुविवि पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार देता है। टीम स्पर्धाओं में एक से 12 खिलाड़ियों वाली टीम को एक लाख रुपये प्रथम, 75 हजार रुपये द्वितीय और 50 हजार रुपये तृतीय पुरस्कार मिलता है। 12 से अधिक खिलाड़ियों वाली टीम को प्रथम पुरस्कार 1.50 लाख रुपये, द्वितीय एक लाख रुपये और तृतीय 75 हजार रुपये दिए जाते हैं। एकल प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले खिलाड़ी को 51 हजार रुपये, द्वितीय को 35 हजार रुपये और तृतीय को 25 हजार रुपये मिलते हैं।