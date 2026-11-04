फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Rs 642 will be credited to the accounts of 4.16 lakh Ujjwala beneficiaries.

Bareilly News: उज्ज्वला के 4.16 लाख लाभार्थियों के खाते में आएंगे 642 रुपये

Wed, 04 Nov 2026 02:53 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:53 AM IST
विज्ञापन
Rs 642 will be credited to the accounts of 4.16 lakh Ujjwala beneficiaries.
बरेली। प्रदेश सरकार की उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में दो निशुल्क गैस सिलिंडर उपलब्ध कराने की योजना के तहत पहले चरण में 642 रुपये की धनराशि दी जाएगी। बरेली के 4,16,980 लाभार्थियों को नवंबर में बुकिंग कराने पर सब्सिडी बैंक खातों में दी जाएगी।
विज्ञापन

मंगलवार को मुख्यमंत्री ने प्रदेश स्तर पर योजना का शुभारंभ करते हुए 1.86 करोड़ परिवारों के बैंक खातों में 1500 करोड़ रुपये की सब्सिडी अंतरण की प्रक्रिया शुरू की है। योजना के लिए प्रदेश सरकार ने कुल 1500 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
विज्ञापन

जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि जिला स्तर पर विकास भवन सभागार में कार्यक्रम में एमएलसी महाराज सिंह, बहोरन लाल मौर्य, मीरगंज विधायक डॉ. डीसी वर्मा, नवाबगंज विधायक डॉ. एमपी आर्या, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने लाभार्थियों को सब्सिडी के प्रतीकात्मक चेक वितरित किए। यहां उपायुक्त खाद्य मदन यादव समेत तेल कंपनियों के सेल्स ऑफिसर भी मौजूद रहे। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed