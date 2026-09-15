यूपी: बरेली में जन्मा देश का पहला एलीट गिर बछड़ा, जेनेटिकली सेलेक्टेड गाय रोज देगी 40 से 60 लीटर तक दूध

बीएल एग्रो के चेयरमैन डॉ. घनश्याम खंडेलवाल ने कहा कि इस सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल और बेहतर जेनेटिक्स से किसानों की आय के नए स्रोत पैदा होंगे। लीड्स जेनेटिक्स के सह संस्थापक डॉ. आशीष दुबे ने बताया कि कंपनी की योजना बरेली स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में वर्ष 2027 के अंत तक प्रति माह 15,000 भ्रूण तैयार करने की है। इससे भारत का डेयरी क्षेत्र वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकेगा। कार्यक्रम में वनमंत्री डॉ. अरुण कुमार, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, भाजपा ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष पूरन लाल लोधी, मीरगंज विधायक डॉ. डीसी वर्मा मौजूद रहे।