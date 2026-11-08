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Bareilly News: फतेहगंज-दातागंज मार्ग पर आरओबी मंजूर

Sun, 08 Nov 2026 01:17 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Sun, 08 Nov 2026 01:17 AM IST
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ROB approved on Fatehganj-Dataganj road
बरेली। फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जाम से राहत दिलाने के लिए गोसगंज-सराय-फतेहगंज-दातागंज मार्ग पर रेलवे क्रॉसिंग संख्या 353 ए पर ओवरब्रिज बनाने की स्वीकृति मिल गई है। इस परियोजना पर करीब 85.29 करोड़ रुपये खर्च होंगे और शासन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए इसे मंजूरी दी है।
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निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 29.51 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह आरओबी दो लेन का होगा और इसकी लंबाई करीब 643.54 मीटर निर्धारित की गई है। परियोजना को सीआरआईएफ योजना के अंतर्गत मंजूरी मिली है। कुल 85.29 करोड़ रुपये की परियोजना भेजी गई थी, जिसमें से 84 करोड़ 32 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई है। लोक निर्माण विभाग निर्माण की गुणवत्ता और मानकों के लिए जिम्मेदार होगा। विभाग को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि काम तय समय में पूरा हो। निर्माण शुरू करने से पहले तकनीकी मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।
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परियोजना प्रबंधक धनप्रकाश ने बताया कि आरओबी निर्माण से लाखों लोगों की समस्याएं दूर होंगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही जरूरी कार्रवाई पूरी कर निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। यह परियोजना क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
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