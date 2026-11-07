Bareilly News: ट्रक की टक्कर से रोडवेज कर्मी की मौत

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भाई आकाश यादव ने बताया कि सुरजीत यादव शुक्रवार शाम पांच बजे गांव के बाहर हाईवे पर टहल रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर लग गई। एएसपी शिवम आशुतोष ने बताया कि सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है। चालक की तलाश शुरू कर दी गई है।धनतेरस पर उजड़ा संसारआकाश के मुताबिक, सुरजीत के परिवार में पत्नी मनीषा और दो बेटियां हैं। मौत से उनकी मां बटोरी देवी गमगीन हैं। सुरजीत चार भाइयों में सबसे बड़े थे। परिवार में दिवाली की तैयारियां चल रही थीं। धनतेरस पर बच्चों के लिए खरीदारी करनी थी। इस हादसे से त्योहार पर उनका संसार उजड़ गया।