Bareilly News: नकलविहीन बोर्ड परीक्षाओं के लिए केंद्र निर्धारण की हुई समीक्षा

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समीक्षा बैठक के दौरान विद्यालयों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं, कक्षों की संख्या, छात्र-छात्राओं के बैठने की व्यवस्था, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, सीसी कैमरों की सक्रियता और सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं का आकलन किया गया। अधिकारियों को यह विशेष हिदायत दी गई कि परीक्षा केंद्रों के चयन में पूरी तरह से पारदर्शिता और निष्पक्षता बरती जाए।निर्धारित समयसीमा के भीतर केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया को पूरा करने पर जोर देते हुए जिला प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि परीक्षाएं पूरी तरह से शांतिपूर्ण, नकलविहीन और सुचारु रूप से संपन्न होनी चाहिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी नगर अविनाश त्रिपाठी और जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. अजीत कुमार समेत जिले के सभी उप जिलाधिकारी मौजूद रहे। संवाद