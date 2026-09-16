Bareilly News: साध्वी कंचन गिरी पर भावनाएं भड़काने की रिपोर्ट

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बृजलोक कॉलोनी निवासी देवांग अग्रवाल ने बताया कि कंचन गिरी खुद को साध्वी के रूप में प्रचारित करती हैं। कंचन अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर वीडियो डालकर संत समाज पर गलत आरोप लगाती हैं। इन वीडियो में अवधेशानंद गिरी महाराज, कैलाशानंद गिरी महाराज, रविंद्र पुरी महाराज, आचार्य प्रमोद कृष्णम, चक्रपाणि महाराज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है।अन्य संतों और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के बारे में भी आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। देवांग ने आरोप लगाया कि कंचन गिरी के वीडियो से उनकी भावनाएं आहत हुईं। सीओ प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्रेमनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है, साक्ष्य के आधार पर विवेचना आगे बढ़ाई जाएगी।