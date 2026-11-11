बरेली: 25 हजार रुपये का इनामी आरोपी गिरफ्तार, चोरी के मामले में था वांछित
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 11 Nov 2026 11:03 AM IST
सार
बारादरी पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी अतुल को गिरफ्तार किया है। वह जगतपुर में डेढ़ लाख रुपये की नकदी और जेवर चोरी के मामले में वांछित था। अतुल को सेटेलाइट बस स्टैंड से पकड़ा गया।
विज्ञापन
विस्तार
बरेली में बारादरी थाना पुलिस ने 25 हजार रुपये के इनामी अतुल को गिरफ्तार किया है। वह जगतपुर में एक बंद मकान से करीब डेढ़ लाख रुपये नकदी और जेवर चोरी करने के मामले में वांछित था। अतुल को सेटेलाइट बस स्टैंड से पकड़ा गया।
विज्ञापन
एक अप्रैल को जगतपुर निवासी इमरान खान के घर से डेढ़ लाख रुपये की नकदी और जेवर चोरी हुए थे। इसकी रिपोर्ट बारादरी थाने में दर्ज कराई गई थी। जांच में अतुल का नाम सामने आया। उसके न मिलने पर एसएसपी अनुराग आर्य ने अतुल की गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था।
विज्ञापन
दो आरोपी मुठभेड़ में हुए थे गिरफ्तार
एएसपी शिवम आशुतोष सिंह ने बताया कि इस मामले में पहले ही दो अन्य आरोपी आकाश उर्फ शुभम और अंकित मिश्रा उर्फ सोनू को 16 अप्रैल को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया जा चुका है। मुठभेड़ में आकाश के दाहिने पैर में गोली लगी थी। पुलिस ने उनके पास से तमंचा, कारतूस और दो कारें बरामद की थीं।
विज्ञापन
Trending Videos
पूछताछ में अतुल ने बताया कि वह एक अप्रैल की रात जगतपुर में हुई चोरी में शामिल था। उसने अपने साथी अंकित मिश्रा और शुभम उर्फ आकाश के साथ मिलकर बंद मकान का ताला तोड़ा था। उन्होंने वहां से नकदी और जेवर चोरी किए थे।
आपस में बांट लिए थे रुपये
अतुल ने बताया कि चोरी को अंजाम देने के लिए वे फर्जी नंबर प्लेट वाली सफेद रंग की इको स्पोर्ट कारों का प्रयोग करते थे। जगतपुर की घटना के बाद उन तीन लोगों ने 50-50 हजार रुपये आपस में बांट लिए थे।
आपस में बांट लिए थे रुपये
अतुल ने बताया कि चोरी को अंजाम देने के लिए वे फर्जी नंबर प्लेट वाली सफेद रंग की इको स्पोर्ट कारों का प्रयोग करते थे। जगतपुर की घटना के बाद उन तीन लोगों ने 50-50 हजार रुपये आपस में बांट लिए थे।