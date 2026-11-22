गंगा घाटों पर 25 नवंबर तक 60 ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव

कार्तिक पूर्णिमा के मद्देनजर रेलवे हरिद्वार, कछला, गढ़ मुक्तेश्वर गंगा घाट स्टेशनों से होकर गुजरने वाली 60 ट्रेनों में इन स्टेशनों पर 22 से 25 नवंबर तक अतिरिक्त ठहराव देगा। इसके अलावा इन रूटों की कई ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाए जाएंगे। यात्रियों का दबाव बढ़ने पर ऐन मौके पर विशेष गाड़ी का संचालन किया जा सके इसके लिए जंक्शन और इज्जतनगर में रैक को तैयार रखा गया है।



सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि गंगा स्नान के दौरान तीन दिन तक ट्रेनों पर श्रद्धालुओं का ज्यादा दबाव रहता है। इसको देखते हुए हरिद्वार, कछला, गढ़ मुक्तेश्वर के अलावा कंकाठेर, नरौरा, बालावली स्टेशनों पर 60 से ज्यादा ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव दिया जाएगा, ताकि श्रद्धालु आसानी से ट्रेनों में चढ़ और उतर सकें। उन्होंने बताया कि मुरादाबाद, गाजियाबाद, हापुड़ से हरिद्वार के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गंगा घाट स्टेशनों पर हेल्प डेस्क बनाने के निर्देश भी किए गए हैं। स्टेशनों पर सुरक्षा के भी अतिरिक्त प्रबंध किए जा रहे हैं।