{"_id":"6b027dcb49d760fefa085c2f","slug":"gold-silver-prices-return-to-where-they-were-year-ago-in-bareilly-2026-11-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"इत्तेफाक: एक साल बाद फिर वहीं लौटे सोना-चांदी के भाव, कीमतों में गिरावट से बढ़ेगा सराफा कारोबार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोना और चांदी की कीमतों में एक साल के दौरान कभी तेजी तो कभी गिरावट का दौर रहा, पर साल के अंत में बरेली सराफा बाजार के भाव फिर पुराने स्तर के करीब पहुंच गए हैं। 21 नवंबर 2025 को सोने और चांदी के जो भाव थे, 21 नवंबर 2026 को भी कीमतें लगभग उसी स्तर पर दर्ज हुईं। भावों का इस तरह पुराने स्तर पर लौटना सराफा कारोबारियों के बीच चर्चा का विषय बना है। विज्ञापन

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सहालग सीजन में गिरावट से कारोबार में भी तेजी

संगठन के अध्यक्ष संदीप अग्रवाल मिंटू ने बताया कि एक साल के दौरान सोने-चांदी की कीमतों में कई बार उतार-चढ़ाव आए। बरेली के सराफा बाजार में दोनों तारीखों के भाव करीब एक जैसे होने से दिलचस्प संयोग बनाता है। सहालग के सीजन में कीमतों में आई गिरावट से कारोबार बढ़ेगा। सहालग का सीजन शुरू हो गया है। ऐसे में सराफा कारोबार में तेजी आने की उम्मीद है।

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