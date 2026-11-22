{"_id":"6b0298313b0a6105140bbf7b","slug":"cyber-fraudsters-posed-as-ats-officers-and-issued-threats-in-bareilly-2026-11-22","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बरेली: एटीएस अफसर बनकर धमकाया, आतंकियों से बताए संबंध; ठगों के चंगुल से ऐसे बचे हकीम खुर्शीद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

विज्ञापन बरेली के प्रतिष्ठित हकीम खुर्शीद मुराद सिद्दीकी को साइबर ठगों ने एटीएस अफसर बनकर 17 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। आतंकवादियों से संबंध बताकर उन्हें धमकाया गया। इस मामले में जांच आगे बढ़ गई है। साइबर थाना पुलिस ने धमकाने वाले की आईडी ब्लॉक कर मेटा से डिटेल मांगी है।

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सर्किट हाउस के पास दवाखाना संचालित करने वाले हकीम खुर्शीद ने शुक्रवार को साइबर थाने में शिकायत कर बताया था कि एक महिला ने उन्हें बुधवार को कॉल कर खुद को एटीएस का अधिकारी बताया। महिला व उसके साथियों ने उन्हें कभी एनआईए का चीफ बनकर तो कभी किसी और बहाने से 17 घंटे तक निगरानी में रखा। बताया कि सुहेल व शमीम नाम के दो आतंकी पकड़े गए हैं। उनसे पूछताछ में हकीम खुर्शीद का नाम सामने आया है।

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साइबर थाने पहुंचकर बताया पूरा मामला

साइबर ठगों ने उनसे रकम खाते में भेजने के लिए कहा तो उन्होंने मैनेजर का नाम और सुबह बैंक खुलने की बात कहकर मजबूरी जता दी। सुबह दवाखाने पर न पहुंचने पर जब मैनेजर अकरम हकीम खुर्शीद के घर पहुंचे तो हकीम काफी सहमे हुए दिखे। संदेह होने पर दोनों साइबर थाने पहुंचे।

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