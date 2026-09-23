बरेली: दो चीनी मिलों की संपत्तियां होंगी नीलाम, किसानों को मिलेगा भुगतान, डीएम ने दिए निर्देश

बरेली जिले की बहेड़ी और नवाबगंज चीनी मिलों पर प्रचलित वसूली प्रमाणपत्र (आरसी) के मामलों को लेकर जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कलक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में उन्होंने बहेड़ी चीनी मिल की संपत्ति की नीलामी, मिल की मरम्मत और बिक्री के बाद भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

विज्ञापन





डीएम ने कहा कि बहेड़ी चीनी मिल के मुड़िया फार्म की 25 सितंबर को प्रस्तावित नीलामी का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए, ताकि अधिक से अधिक संभावित खरीदारों को इसकी जानकारी मिल सके। वहीं, नवाबगंज चीनी मिल के मूल्यांकन की रिपोर्ट मिलने पर उन्होंने तहसील स्तर पर नीलामी की व्यापक तैयारी कर जल्द प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए।