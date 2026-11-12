बरेली: दो प्लांटों के संचालन में देरी ले डूबी अवॉर्ड, स्वच्छ शहर लीग की किसी भी श्रेणी में नहीं मिला स्थान

शहर की सफाई व्यवस्था से पार्षद भी संतुष्ट नहीं

सपा पार्षद राजेश अग्रवाल ने बताया कि सफाई के नाम पर अधिकारियों ने निगम का निजीकरण कर दिया है। इसके बावजूद शहर में सफाई की स्थिति बहुत खराब है। कर्मचारी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। इस कारण समस्या होती है।



सपा पार्षद शमीम अहमद ने कहा कि डोर-टू-डोर कूड़ा उठान की स्थिति खराब है। एजेंसी के कर्मचारी मनमानी करते हैं। इन पर निगम के अधिकारियों का कोई अंकुश नहीं है। कई जगह डलावघर बना दिए हैं। वहां से कूड़े का उठान भी नहीं होता।



भाजपा पार्षद सतीश कातिब ने कहा कि पिछले साल स्वच्छ सर्वेक्षण में हम 20वें स्थान पर रहे थे। इस बार भी अच्छी रैंकिंग आने की उम्मीद है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की शुरुआत हो गई है। आने वाले दिनों में कूड़े से भी राहत मिलेगी।



भाजपा पार्षद पुष्पेंद्र माहेश्वरी ने कहा कि समय पर कार्य का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। नगर निगम के अधिकारी सुनते ही नहीं हैं। सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। इसी वजह से हम अवाॅर्ड की दौड़ से भी बाहर हो गए हैं। रैंकिंग भी प्रभावित हो सकती है।