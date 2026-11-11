{"_id":"6af4597542e39c51460addb2","slug":"ssp-anurag-arya-has-reshuffled-the-postings-of-122-sub-inspectors-2026-11-11","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बरेली: एसएसपी अनुराग आर्य ने 122 दरोगाओं के कार्यक्षेत्र बदले, कई वरिष्ठ उप निरीक्षक भी शामिल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य ने 122 उप निरीक्षकों व वरिष्ठ उप निरीक्षकों को इधर से उधर कर दिया है। कई थानों में पुराने दरोगा बचे ही नहीं हैं। ऐसे थानों में बारादरी, कोतवाली, नवाबगंज, शीशगढ़ शामिल हैं। दो माह पहले भी कई थानेदार और दरोगाओं का तबादला किया गया था। जिन दरोगाओं के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं उनमें ज्यादातर चौकी प्रभारी हैं।

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मीरगंज, शाही, बिशारतगंज, शीशगढ़, भोजीपुरा, आंवला, हाफिजगंज थानों से सबसे ज्यादा दरोगाओं को हटाकर दूसरे थानों में तैनात किया गया है। शहर के थानों के दरोगाओं को देहात और देहात के थानों में तैनात उप निरीक्षकों को शहर भेजा गया है। बुधवार को जारी की गई तबादला सूची में पुलिस लाइन में तैनात किसी दरोगा का नाम नहीं है और न ही किसी दरोगा को थाने से हटाकर पुलिस लाइन भेजा गया है।

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ठिरिया खेतल टोल प्लाजा चौकी के प्रभारी को हटाकर बिशारतगंज भेजा गया है। चौकी प्रभारी धौराटांडा को बारादरी और चौकी प्रभारी कस्बा बहेड़ी को प्रेमनगर थाना भेजा गया है। चौकी प्रभारी रामगंगा को शीशगढ़ और चौकी प्रभारी टीपीनगर को शाही थाने में नई तैनाती दी गई है।

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