बरेली: कब्रिस्तान के पास लग रही थी रुपयों की बाजी, पुलिस ने छापा मारकर आठ आरोपी किए गिरफ्तार

बरेली के कैंट थाना क्षेत्र में पुलिस ने जुआ खेल रहे आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी वार्ड नंबर एक स्थित कब्रिस्तान की पूर्वी दीवार के पास खाली जगह पर रुपयों की बाजी लगाकर ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने मौके से 2370 रुपये, ताश के 52 पत्ते और एक मोबाइल फोन बरामद किया है।

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पुलिस के मुताबिक, बुधवार को क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और संदिग्धों की चेकिंग के दौरान मुखबिर से जुआ खेले जाने की सूचना मिली थी। इस पर कैंट पुलिस ने मौके पर दबिश दी। वहां आठ लोग जुआ खेलते मिले। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ कैंट थाने में जुआ अधिनियम की धारा 13 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है। विज्ञापन



गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नया मोहनपुर निवासी दीपक, अमन, अशोक कुमार, अशोक, कुनाल, मदनलाल और सुनील के अलावा मोहनपुर गोटिया निवासी मोहम्मद एजाज के रूप में हुई है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। पुलिस के मुताबिक, बुधवार को क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और संदिग्धों की चेकिंग के दौरान मुखबिर से जुआ खेले जाने की सूचना मिली थी। इस पर कैंट पुलिस ने मौके पर दबिश दी। वहां आठ लोग जुआ खेलते मिले। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ कैंट थाने में जुआ अधिनियम की धारा 13 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नया मोहनपुर निवासी दीपक, अमन, अशोक कुमार, अशोक, कुनाल, मदनलाल और सुनील के अलावा मोहनपुर गोटिया निवासी मोहम्मद एजाज के रूप में हुई है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

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