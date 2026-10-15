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बरेली: कब्रिस्तान के पास लग रही थी रुपयों की बाजी, पुलिस ने छापा मारकर आठ आरोपी किए गिरफ्तार

Thu, 15 Oct 2026 04:05 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Thu, 15 Oct 2026 04:05 PM IST
सार

बरेली में पुलिस ने आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग कब्रिस्तान के पास खाली जगह पर रुपयों की बाजी लगाकर जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने मौके से 2370 रुपये, ताश के 52 पत्ते और एक मोबाइल फोन बरामद किया। 

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Police arrested eight accused for gambling in Bareilly
थाने में खड़े आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बरेली के कैंट थाना क्षेत्र में पुलिस ने जुआ खेल रहे आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी वार्ड नंबर एक स्थित कब्रिस्तान की पूर्वी दीवार के पास खाली जगह पर रुपयों की बाजी लगाकर ताश के पत्तों से जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने मौके से 2370 रुपये, ताश के 52 पत्ते और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। 

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पुलिस के मुताबिक, बुधवार को क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और संदिग्धों की चेकिंग के दौरान मुखबिर से जुआ खेले जाने की सूचना मिली थी। इस पर कैंट पुलिस ने मौके पर दबिश दी। वहां आठ लोग जुआ खेलते मिले। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के खिलाफ कैंट थाने में जुआ अधिनियम की धारा 13 के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई है।
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गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नया मोहनपुर निवासी दीपक, अमन, अशोक कुमार, अशोक, कुनाल, मदनलाल और सुनील के अलावा मोहनपुर गोटिया निवासी मोहम्मद एजाज के रूप में हुई है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

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