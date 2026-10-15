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बरेली: धान खरीद केंद्रों पर ही होगी किसानों की फार्मर रजिस्ट्री, कर्मचारी करेंगे मदद, डीएम ने दिए निर्देश

Thu, 15 Oct 2026 01:04 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Thu, 15 Oct 2026 01:04 PM IST
सार

बरेली जिले में जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है, उन्हें धान बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। क्रम केंद्रों पर ही फार्मर रजिस्ट्री की जाएगी। केंद्रों पर उनकी मदद के लिए कर्मचारी तैनात रहेंगे।

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Farmer registry of farmers will be done at paddy procurement centers in Bareilly
डीएम अविनाश सिंह - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बरेली जिले में फार्मर रजिस्ट्री न करा पाने वाले किसानों को धान बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। क्रय केंद्रों पर उनकी फार्मर रजिस्ट्री कराने में मदद के लिए कर्मचारी तैनात होंगे। ये जानकारी बुधवार को डीएम अविनाश सिंह ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 धान खरीद समीक्षा के दौरान दी।

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कलक्ट्रेट सभागार में हुई कार्यशाला में जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी अतुल कुमार ने बताया कि जिले में 140 धान क्रय केंद्र हैं। इनमें खाद्य विभाग के 46, पीसीएफ के 35, यूपीएसएस के 27, पीसीयू के 28, मंडी समिति के दो और एफसीआई के दो केंद्र शामिल हैं। डीएम ने सभी क्रय केंद्रों पर खरीद संबंधित व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने को कहा। कहा कि बोरे, अभिलेख, इलेक्ट्रॉनिक कांटों की उपलब्धता सौ फीसदी रहे।
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डीएम ने किसानों के बैठने, पेयजल, जलपान समेत जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा। मजदूरों को पहचानपत्र देने, किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने को कहा। यहां एडीएम एफआर संतोष कुमार सिंह समेत सभी क्रय केंद्र प्रभारी और संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

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