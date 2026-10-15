बरेली: एसपी सिटी चिराग जैन ने चार्ज संभाला, सहकर्मियों ने मानुष पारीक को दी विदाई

बरेली में आईपीएस चिराग जैन ने बुधवार को एसपी सिटी के रूप में चार्ज संभाल लिया। बुधवार को ही मानुष पारीक को विदाई दी गई। बरेली से रवानगी के दौरान सहकर्मियों ने मानुष पारीक की कार को धक्का लगाया। पारीक को आजमगढ़ में एसपी सिटी पद पर भेजा गया है।

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मूल रूप से राजस्थान के डीग जिले के निवासी चिराग जैन अब तक आजमगढ़ में बतौर एसपी देहात तैनात थे। इससे पहले वह प्रयागराज में भी तैनात रह चुके हैं। उन्होंने 2015 में एनआईटी जयपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री लेने के बाद पुणे में टाटा मोटर्स में एक साल तक काम किया। विज्ञापन



अगस्त 2016 में टाटा मोटर्स की नौकरी छोड़कर सिविल सेवा की तैयारी में जुट गए। वह 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि कानून और शांति व्यवस्था के साथ-साथ जन मानस की समस्याओं का निस्तारण उनकी प्राथमिकता में होगा। मूल रूप से राजस्थान के डीग जिले के निवासी चिराग जैन अब तक आजमगढ़ में बतौर एसपी देहात तैनात थे। इससे पहले वह प्रयागराज में भी तैनात रह चुके हैं। उन्होंने 2015 में एनआईटी जयपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री लेने के बाद पुणे में टाटा मोटर्स में एक साल तक काम किया।अगस्त 2016 में टाटा मोटर्स की नौकरी छोड़कर सिविल सेवा की तैयारी में जुट गए। वह 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। उन्होंने बताया कि कानून और शांति व्यवस्था के साथ-साथ जन मानस की समस्याओं का निस्तारण उनकी प्राथमिकता में होगा।

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