बरेली: साइबर ठगी और ब्लैकमेलिंग के आरोपी शोएब ने उगले कई राज, नाइजीरियाई गिरोह से जुड़े तार

बरेली में रंगदारी वसूलने, ब्लैकमेल करने और साइबर ठगी के आरोपी यूट्यूबर अमल सैनी के साथी शोएब ने पुलिस रिमांड के दौरान कई अहम राज उगले हैं। मामले में बदायूं निवासी एक आरोपी का नाम भी सामने आया है। साइबर ठगी के मामले में नाइजीरियाई गिरोह से इनके तार जुड़े होने के संकेत भी मिले हैं। शोएब की निशानदेही पर पुलिस ने साइबर ठगी में इस्तेमाल बैंक पासबुक, दो डेबिट कार्ड और दो सिमकार्ड बरामद किए हैं। फिलहाल, अमल सैनी और दिल्ली निवासी गिरोह के दो अन्य सदस्य जेल में हैं।

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साइबर क्राइम सेल ने दो अक्तूबर को बरेली जंक्शन के पास से दिल्ली के नेहरू नगर आनंद पर्वत निवासी विशाल और पंजाबी बस्ती निकट नेपाली मंदिर निवासी सचिन को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के पास से 27 बैंक पासबुक, चार मोबाइल फोन, 12 डेबिट कार्ड व अन्य दस्तावेज बरामद हुए थे। आरोपियों ने फर्जी बैंक खाते खुलवाकर लाखों रुपये के लेन-देन की बात स्वीकार की है। आरोपियों ने जेल में बंद अमल सैनी और शोएब को भी गिरोह में शामिल होना बताया।एसपी क्राइम मनीष चंद्र सोनकर ने बताया कि शोएब को आठ घंटे की रिमांड पर लेकर पूछताछ की गई। उसने बताया कि दो अक्तूबर को उसने विशाल और सचिन को दिल्ली से बुलाकर खाते खुलवाए थे। साइबर ठगी के रुपयों के लिए खाता नंबर बदायूं के एक व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाता था। नाइजीरिया के व्यक्ति से व्हाट्सएप चैट के जरिये बात की जाती थी। यूके बैंक के एक खाते से राजस्थान के व्यक्ति से 1.10 लाख रुपये ठगी का मामला भी पकड़ में आया है। शोएब ने बताया कि खाते खुलवाने के बाद डेबिट कार्ड, पासबुक आदि वह और अमल सैनी अपने पास रखते थे।