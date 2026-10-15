बरेली: घरेलू कलह से परेशान फैक्टरी कर्मचारी फंदे से लटका, एक सप्ताह बाद उपचार के दौरान मौत

थाना सिरौली क्षेत्र के व्योधन खुर्द निवासी विशाल शर्मा अपनी पत्नी सोनम और दो बच्चों के साथ सीबीगंज की लेबर कॉलोनी में अपने फूफा अशोक शर्मा के यहां रहता था। वह परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्टरी में काम करता था। आसपास के लोगों ने बताया कि पति-पत्नी के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी होती रहती थी।

बरेली में घरेलू कलह से परेशान फैक्टरी कर्मचारी विशाल शर्मा ने जान दे दी। वह एक सप्ताह पहले छत के कुंडे में बेल्ट का फंदा डालकर लटक गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान बृहस्पतिवार को उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

आठ अक्तूबर को लगाया था फंदा

आठ अक्तूबर को दोपहर एक बजे विशाल की अपनी पत्नी से फिर कहासुनी हो गई। इससे नाराज होकर विशाल कमरे में गया और बेल्ट से छत के कुंडे में फंदा डालकर आत्महत्या की कोशिश की। बेल्ट टूट जाने से वह जोरदार झटके से नीचे गिर पड़ा। विशाल की पत्नी, जो पास की रसोई में खाना बना रही थीं, उसने देखा और तुरंत मौके पर पहुंचीं।



विशाल के फुफेरे भाई अरविंद ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और विशाल को गंभीर हालत में कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय ले जाया गया। वहां हालत गंभीर होने पर उसे महानगर के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया था। बृहस्पतिवार को इलाज के दौरान विशाल शर्मा की मौत हो गई। सीबीगंज थाना पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है।