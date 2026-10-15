फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Factory worker dies due to domestic dispute in Bareilly

बरेली: घरेलू कलह से परेशान फैक्टरी कर्मचारी फंदे से लटका, एक सप्ताह बाद उपचार के दौरान मौत

Thu, 15 Oct 2026 03:47 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Thu, 15 Oct 2026 03:47 PM IST
सार

बरेली में एक फैक्टरी कर्मचारी विशाल शर्मा ने बृहस्पतिवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उसने एक सप्ताह पहले फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया था। पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है।

विज्ञापन
Factory worker dies due to domestic dispute in Bareilly
विशाल शर्मा का फाइल फोटो - फोटो : स्रोत- परिजन

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बरेली में घरेलू कलह से परेशान फैक्टरी कर्मचारी विशाल शर्मा ने जान दे दी। वह एक सप्ताह पहले छत के कुंडे में बेल्ट का फंदा डालकर लटक गया था। अस्पताल में इलाज के दौरान बृहस्पतिवार को उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

विज्ञापन


थाना सिरौली क्षेत्र के व्योधन खुर्द निवासी विशाल शर्मा अपनी पत्नी सोनम और दो बच्चों के साथ सीबीगंज की लेबर कॉलोनी में अपने फूफा अशोक शर्मा के यहां रहता था। वह परसाखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्टरी में काम करता था। आसपास के लोगों ने बताया कि पति-पत्नी के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी होती रहती थी। 

विज्ञापन
Trending Videos

आठ अक्तूबर को लगाया था फंदा 
आठ अक्तूबर को दोपहर एक बजे विशाल की अपनी पत्नी से फिर कहासुनी हो गई। इससे नाराज होकर विशाल कमरे में गया और बेल्ट से छत के कुंडे में फंदा डालकर आत्महत्या की कोशिश की। बेल्ट टूट जाने से वह जोरदार झटके से नीचे गिर पड़ा। विशाल की पत्नी, जो पास की रसोई में खाना बना रही थीं, उसने देखा और तुरंत मौके पर पहुंचीं। 

विशाल के फुफेरे भाई अरविंद ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और विशाल को गंभीर हालत में कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय ले जाया गया। वहां हालत गंभीर होने पर उसे महानगर के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया था। बृहस्पतिवार को इलाज के दौरान विशाल शर्मा की मौत हो गई। सीबीगंज थाना पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed