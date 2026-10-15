पड़ताल: बरेली में घटतौली के खेल में लुट रहे उपभोक्ता, दुकानों पर डिब्बे सहित तौली जा रहीं मिठाइयां

ये है हकीकत

शहर की ज्यादातर दुकानों पर मिठाइयां डिब्बे सहित तौली जा रही हैं। देहात क्षेत्रों में लकड़ी के तराजू और ईंट-पत्थर के बाट इस्तेमाल किए जा रहे हैं। शहर में भी ठेलों पर फेरी लगाकर सामान बेचने वालों के काटा-बाट दुरुस्त नहीं होते। किराना, सब्जियों से लेकर फलों तक की खरीद में उपभोक्ता घटतौली का शिकार हो रहे हैं। सराफा बाजार में कांटा जरा सा हिल जाए तो हजारों रुपये के वारे-न्यारे हो जाते हैं। मिलावट और गुणवत्ता में कमी से जुड़े मामले उपभोक्ता अदालतों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन घटतौली के मामलों की सुध लेने वाला कोई नहीं है।



कार्रवाई का प्रावधान

विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत कम तौलने, असत्यापित तराजू और बाट का इस्तेमाल करने या डिब्बे के साथ सामान तौलने जैसी अनियमितताओं पर दुकानदारों पर हजारों रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं, बार-बार घटतौली करते हुए पकड़े जाने पर संबंधित दुकान का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। कुछ गंभीर मामलों में सजा का भी प्रावधान है।