Bareilly News: पांच पेड़ों का परमिट, काटे 19 हरे पेड़

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ग्रामीणों के अनुसार, यहां ठेकेदार को काटने के लिए पांच पेड़ों के परमिट मिले थे, लेकिन 19 पेड़ काट लिए गए। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने पहुंचकर जांच की तो सूचना सही मिली।वन विभाग के डिप्टी रेंजर आनंद यादव ने बताया कि कर्मचारी कटे हुए पेड़ों की संख्या और परमिट की जांच कर रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद जुर्माना लगाने के कार्रवाई की जाएगी।