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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Permit for five trees; 19 green trees cut down

Bareilly News: पांच पेड़ों का परमिट, काटे 19 हरे पेड़

Wed, 04 Nov 2026 02:51 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 02:51 AM IST
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Permit for five trees; 19 green trees cut down
क्योलड़िया। भदपुरा ब्लॉक के गांव मेथी में सोमवार रात हरे-भरे शीशम, आम और कटहल के 19 पेड़ों को काटे जाने का मामला सामने आया है। सुबह ग्रामीण जब यहां पहुंचे तो उन्हें जानकारी हुई।
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ग्रामीणों के अनुसार, यहां ठेकेदार को काटने के लिए पांच पेड़ों के परमिट मिले थे, लेकिन 19 पेड़ काट लिए गए। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने पहुंचकर जांच की तो सूचना सही मिली।
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वन विभाग के डिप्टी रेंजर आनंद यादव ने बताया कि कर्मचारी कटे हुए पेड़ों की संख्या और परमिट की जांच कर रहे हैं। जांच पूरी होने के बाद जुर्माना लगाने के कार्रवाई की जाएगी।
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