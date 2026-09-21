Bareilly News: अरिल के तटवर्ती गांवों के लोग होते रहे बीमार, वजह नहीं तलाश पाया स्वास्थ्य विभाग

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दरअसल, टीम ने वर्ष 2018 में अरिल नदी के किनारे बसे दस गांवों के भू-गर्भ जल का स्तर का मापा। यह सामान्य से काफी नीचे मिला। जिले के जिन तीन ब्लॉक से होते हुए अरिल नदी निकल रही है, भू-गर्भ जल विभाग की रिपोर्ट में भी ये तीनों ब्लॉक संवेदनशील श्रेणी में शामिल हैं। भू-गर्भ जल का स्तर लगातार नीचे जाने से पानी का टीडीएस बढ़ना स्वाभाविक है।स्थानीय लोगों के अनुसार, यहां बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़े तो स्वास्थ्य विभाग ने शिविर लगाकर इलाज तो किया, लेकिन बीमारी की वजह जानने की जहमत नहीं उठाई। अब प्रशासन के प्रयास के बाद अरिल को सांसें और स्थानीय लोगों को राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं।90 फीसदी बीमारियों की वजह है दूषित जलजिला अस्पताल के फिजिशियन डॉ. वैभव शुक्ला ने बताया कि 90 फीसदी बीमारियां असंतुलित खानपान और दूषित पानी के सेवन से होती हैं। अगर घरों में दूषित पानी आ रहा है तो उसे उबाल कर सेवन करना चाहिए। लगातार दूषित पानी के सेवन से पेट, आंत समेत अन्य संबंधित बीमारियां होने की आशंका रहती है।जल संचयन पर होगा काममुख्य विकास अधिकारी देवयानी ने बताया कि नदी के पानी का बहाव कम होने का मुख्य कारण भू-गर्भ जल स्तर का घटना है। इसमें सुधार के लिए तीनों ही ब्लॉक में वेटलैंड बनाने के साथ वर्षा जल संचयन के साधन भी विकसित किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग को भी समय-समय पर स्थानीय ग्रामीणों की सेहत की जांच करने के लिए कहा जाएगा।