बरेली: पाल कॉलोनी में हालत बदतर, स्थानीय लोग बोले- नहीं आते हैं सफाईकर्मी; जलभराव की भी समस्या

बरेली के शुगर फैक्टरी वार्ड की पाल कॉलोनी में लोगों की स्थिति बदतर है। यहां पर सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। गली नंबर एक में रोजाना सफाई कर्मचारी के नहीं आने पर लोग स्वयं झाडू लगाकर नाला साफ करते हैं। लोगों का आरोप है कि निजी हाथों में व्यवस्था जाने से समस्या हो रही है। साथ ही पाल कॉलोनी में मलबा उठाना मुश्किल हो गया है। ये बातें स्थानीय लोगों ने रविवार को पाल छात्रावास में आयोजित अमर उजाला वार्ड संवाद में बताईं।

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ज्ञान पाल ने बताया कि पाल कॉलोनी के गली नंबर एक में जलभराव की समस्या बनी रहती है, जिससे बच्चों को स्कूल जाने में समस्या होती है। सफाईकर्मी के न आने के कारण नाला सफाई व झाडू खुद लगाते हैं। ओमवीर पाल ने बताया कि जब लोग घरों के बाहर सड़क पर झाडू लगा लेते हैं तब सफाईकर्मी आते हैं। इनको किसी का डर नहीं है। जब से सफाई व्यवस्था निजी हाथों में गई है तब से समस्या बनी हुई है।फौजी धर्मपाल ने बताया कि लोग नाले का मलबा निकाल देते हैं तो उठान नहीं होता। नेकपुर रोड पर मुख्य पुलिया है जो काफी नीचे है, जिससे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। इलाके में फॉगिंग भी नहीं की जा रही है। मनोज कुमार ने बताया कि घर के सामने जलभराव की समस्या बनी रहती है। दफ्तर व स्कूल जाने में लोग परेशान होते हैं। सुभाषनगर अंडर पास के पास से रेलवे लाइन के पास वाला मार्ग बन जाए तो समस्या न हो। कुछ ऐसी ही शिकायत जयपाल सिंह, राजेंद्र पाल, टेक पाल, इंद्रेश पाल, सुजीत पाल, प्रेमजी पाल, अभिषेक पाल, छोटेलाल पाल, चंद्रपाल सिंह, सेवा राम ने की।