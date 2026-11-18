Bareilly News: देवोत्थान एकादशी के अबूझ मुहूर्त में होंगे 600 से अधिक विवाह
बरेली ब्यूरो
Updated Wed, 18 Nov 2026 02:47 AM IST
Updated Wed, 18 Nov 2026 02:47 AM IST
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बरेली। पंच दीपोत्सव के बाद अब बाजार में सहालग की बहार छाई हुई है। 20 नवंबर को देवोत्थान एकादशी एकादशी से शुरू होने जा रहे मांगलिक कार्यक्रमों को लेकर बड़े पैमाने पर खरीदारी हो रही है। 20 व 21 नवंबर को तुलसी-शालिग्राम विवाह के अवसर पर शहर में ही 600 से अधिक विवाह होने का अनुमान है। ज्यादातर होटल व बरातघर पहले से ही बुक हो गए हैं।
सहालग सीजन में इस बार मेहमानों की बढ़ती संख्या के साथ खर्च करने के रुझान में भी उछाल आया है। लोग अपनी शादियों को खास बनाने के लिए कैटरिंग पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। बरातघर संचालकों के मुताबिक, एक बरात में औसतन 450 से 500 मेहमानों के लिए दावत का इंतजाम किया जा रहा है। लजीज व्यंजनों के लिए अलग-अलग जगह से महंगे शेफ की बुकिंग की जा रही है।
एक सामान्य शादी पर औसतन पांच से आठ लाख रुपये तक खर्च हो रहे हैं। बरेली होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग सक्सेना ने बताया कि अकेले देवोत्थान एकादशी पर ही 30 से 40 करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान है।
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बातचीत :
देवोत्थान एकादशी से शुरू होने वाले शादियों के सीजन को लेकर काफी पहले से ही बरातघर बुक हो चुके हैं। अच्छे कारोबार की उम्मीद है। - गोपेश अग्रवाल, अध्यक्ष, बैंक्विट हॉल एसोसिएशन
सहालग को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली हैं। ग्राहक की मांग के अनुसार तमाम तरह के व्यंजन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मांग के हिसाब से ही शेफ भी बुलाए जा रहे हैं। - रजनीश गंगवार, कैटरिंग संचालक
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सहालग सीजन में इस बार मेहमानों की बढ़ती संख्या के साथ खर्च करने के रुझान में भी उछाल आया है। लोग अपनी शादियों को खास बनाने के लिए कैटरिंग पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। बरातघर संचालकों के मुताबिक, एक बरात में औसतन 450 से 500 मेहमानों के लिए दावत का इंतजाम किया जा रहा है। लजीज व्यंजनों के लिए अलग-अलग जगह से महंगे शेफ की बुकिंग की जा रही है।
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एक सामान्य शादी पर औसतन पांच से आठ लाख रुपये तक खर्च हो रहे हैं। बरेली होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग सक्सेना ने बताया कि अकेले देवोत्थान एकादशी पर ही 30 से 40 करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान है।
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देवोत्थान एकादशी से शुरू होने वाले शादियों के सीजन को लेकर काफी पहले से ही बरातघर बुक हो चुके हैं। अच्छे कारोबार की उम्मीद है। - गोपेश अग्रवाल, अध्यक्ष, बैंक्विट हॉल एसोसिएशन
सहालग को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली हैं। ग्राहक की मांग के अनुसार तमाम तरह के व्यंजन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मांग के हिसाब से ही शेफ भी बुलाए जा रहे हैं। - रजनीश गंगवार, कैटरिंग संचालक