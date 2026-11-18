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सहालग सीजन में इस बार मेहमानों की बढ़ती संख्या के साथ खर्च करने के रुझान में भी उछाल आया है। लोग अपनी शादियों को खास बनाने के लिए कैटरिंग पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। बरातघर संचालकों के मुताबिक, एक बरात में औसतन 450 से 500 मेहमानों के लिए दावत का इंतजाम किया जा रहा है। लजीज व्यंजनों के लिए अलग-अलग जगह से महंगे शेफ की बुकिंग की जा रही है।एक सामान्य शादी पर औसतन पांच से आठ लाख रुपये तक खर्च हो रहे हैं। बरेली होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग सक्सेना ने बताया कि अकेले देवोत्थान एकादशी पर ही 30 से 40 करोड़ रुपये के कारोबार का अनुमान है।बातचीत :देवोत्थान एकादशी से शुरू होने वाले शादियों के सीजन को लेकर काफी पहले से ही बरातघर बुक हो चुके हैं। अच्छे कारोबार की उम्मीद है। - गोपेश अग्रवाल, अध्यक्ष, बैंक्विट हॉल एसोसिएशनसहालग को देखते हुए तैयारियां पूरी कर ली हैं। ग्राहक की मांग के अनुसार तमाम तरह के व्यंजन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मांग के हिसाब से ही शेफ भी बुलाए जा रहे हैं। - रजनीश गंगवार, कैटरिंग संचालक