विज्ञापन

दुनका में बृहस्पतिवार और रविवार को साप्ताहिक बाजार लगता है। हालांकि बाजार सड़क से हटकर लगता है, लेकिन इन दिनों कस्बे में खरीदारों और वाहनों की भीड़ बढ़ जाती है। बृहस्पतिवार को राज्यसभा सांसद श्रुति गंगवार का करीब दर्जनभर गाड़ियों का काफिला भी दुनका पहुंचा। काफिले के गुजरने और पहले से मौजूद भीड़ के चलते सड़क पर वाहनों का दबाव बढ़ गया और देखते ही देखते दोनों ओर लंबा जाम लग गया। सबसे ज्यादा परेशानी बाइक सवारों, कार चालकों और जरूरी काम से जा रहे लोगों को हुई। हैरानी की बात यह रही कि कस्बे में पुलिस चौकी होने के बावजूद जाम खुलवाने के लिए पुलिसकर्मी सक्रिय नजर नहीं आए।लोगों ने पुलिस कर्मियों के तैनाती की मांग कीलोगों का कहना है कि साप्ताहिक बाजार के दिनों में यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पहले से पुलिसकर्मियों की तैनाती होनी चाहिए, ताकि राहगीरों को इस परेशानी से न जूझना पड़े। सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि साप्ताहिक बाजार और भीड़भाड़ वाले दिनों में यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया जाएगा। जाम की स्थिति न बने, इसके लिए आवश्यक व्यवस्था कराई जाएगी।