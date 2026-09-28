Bareilly News: अप्सरा नदी का पुराना पुल दरका, मार्ग किया डायवर्ट

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यह पुल अधकटा रब्बानी बेगम और दलेलनगर के बीच स्थित है। कई साल पुराना है और इससे रोजाना हजारों छोटे-बड़े वाहन गुजरते हैं। ग्रामीणों ने दरार की सूचना एसडीएम सचिन यादव को दी। एसडीएम ने तहसीलदार सतेंद्र कटियार और नायब तहसीलदार शुभम पांडेय को निरीक्षण के आदेश दिए। विधायक डॉ. एमपी आर्य, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और इंस्पेक्टर अरुण कुमार भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने सुरक्षा के लिए पुल पर पुलिस तैनात की है। लोक निर्माण विभाग के एई प्रदीप गंगवार ने भी पुल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि विभाग ने निर्माण के लिए शासन को एस्टीमेट भेजा है। ग्रामीणों के अनुसार, पुल संकरा होने के कारण पहले भी कई हादसे हुए हैं। इन हादसों में कई वाहन चालक पुल से गिरकर घायल हुए या उनकी मौत हुई। विधायक डॉ. एमपी आर्य ने पुल निर्माण का मुद्दा विधानसभा में उठाया था।अप्सरा नदी के पुल के निर्माण कराने के लिए मुख्यमंत्री और विभागीय अधिकारियों से कई बार मुलाकात की है। पुल का निर्माण स्वीकृत हो गया है। केवल जीओ आना शेष है। पुल में दरार पड़ने की जानकारी मिलने पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ जाकर पुल का निरीक्षण किया है। इस पुल को जल्द बनवा दिया जाएगा। - डॉ. एमपी आर्य, विधायक नवाबगंज