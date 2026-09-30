फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   No nominations filed on the first day; 10 candidates collected 14 nomination papers.

Bareilly News: पहले दिन नहीं हुआ नामांकन, 10 उम्मीदवारों ने लिए 14 पर्चे

Wed, 30 Sep 2026 01:52 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, बरेली Updated Wed, 30 Sep 2026 01:52 AM IST
विज्ञापन
No nominations filed on the first day; 10 candidates collected 14 nomination papers.
बरेली। बरेली-मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव के लिए मंगलवार से कमिश्नरी कार्यालय में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले दिन किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया। हालांकि, 10 उम्मीदवारों ने कुल 14 नामांकन पत्र खरीदे। नामांकन को लेकर कमिश्नरी परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे।
विज्ञापन

निर्वाचन अधिकारी (आरओ) मंडलायुक्त शंभू कुमार सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक अपने कक्ष में मौजूद रहे। इसी अवधि में प्रत्याशियों को आरओ और सहायक निर्वाचन अधिकारी (एआरओ) के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल करना था। पहले दिन प्रत्याशियों की ओर से नामांकन दाखिल नहीं किया गया।
विज्ञापन

एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया छह अक्तूबर तक होगा। नामांकन पत्रों की जांच सात अक्तूबर को ही की जाएगी। प्रत्याशी नौ अक्तूबर तक नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद 23 अक्तूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। मतगणना 27 अक्तूबर को कराई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए कमिश्नरी परिसर में पुलिस बल की तैनाती किया गया है। इस दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed