Bareilly News: पहले दिन नहीं हुआ नामांकन, 10 उम्मीदवारों ने लिए 14 पर्चे

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निर्वाचन अधिकारी (आरओ) मंडलायुक्त शंभू कुमार सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक अपने कक्ष में मौजूद रहे। इसी अवधि में प्रत्याशियों को आरओ और सहायक निर्वाचन अधिकारी (एआरओ) के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल करना था। पहले दिन प्रत्याशियों की ओर से नामांकन दाखिल नहीं किया गया।एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया छह अक्तूबर तक होगा। नामांकन पत्रों की जांच सात अक्तूबर को ही की जाएगी। प्रत्याशी नौ अक्तूबर तक नाम वापस ले सकेंगे। इसके बाद 23 अक्तूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक मतदान होगा। मतगणना 27 अक्तूबर को कराई जाएगी।नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए कमिश्नरी परिसर में पुलिस बल की तैनाती किया गया है। इस दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित रहा।