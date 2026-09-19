Bareilly News: डॉक्टर मिले न स्टाफ, मर्सी अस्पताल सील

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निजी अस्पताल पंजीकरण नोडल अधिकारी डॉ. लईक अंसारी ने बताया कि संचालक के नाम जारी नोटिस में पैनल में दर्ज डॉक्टर और स्टाफ को तलब किया गया है। साथ ही, नवजात की मौत प्रकरण में ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर को भी बुलाया है। अगर विशेषज्ञ चिकित्सक ने ऑपरेशन नहीं किया होगा तो अस्पताल का पंजीकरण निरस्त किए जाने की चेतावनी दी है।बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के सील खोलकर चिकित्सा सेवा मुहैया कराने पर विधिक कार्रवाई की हिदायत दी है। इसके बाद टीम रहनुमा गैलन हॉस्पिटल पहुंची। ओटी (ऑपरेशन थिएटर), एनआईसीयू बेसमेंट में संचालित मिलने पर इन्हें सील किया गया।बाल मिशन हॉस्पिटल में बेसमेंट में बायोमेडिकल वेस्ट जमा करने की जानकारी मिली। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी (ईओ) को सूचना देकर नियमानुसार कार्रवाई की गई। साथ ही, अस्पताल पर पेनल्टी लगाने का अनुरोध किया गया है। डॉ. लईक ने बताया कि बेसमेंट में ही अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी लैब को भी सील कर अस्पताल को नोटिस दिया है।