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बरेली: नगर निगम के कूड़ा निस्तारण प्लांट का संचालन शुरू, शहर को कूड़े के पहाड़ से मिलेगी मुक्ति

Wed, 28 Oct 2026 03:30 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 28 Oct 2026 03:30 PM IST
सार

बरेली में नगर निगम के सथरापुर स्थित 27 करोड़ रुपये की लागत से बने कूड़ा निस्तारण प्लांट का संचालन शुरू हो गया है। बुधवार को महापौर उमेश गौतम व सांसद छत्रपाल गंगवार ने नारियल फोड़कर प्लांट का शुभारंभ किया।

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Municipal Corporation solid waste plant begins operations in Bareilly
महापौर और सांसद ने किया प्लांट का शुभारंभ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बरेली के गांव सथरापुर स्थित 27 करोड़ रुपये की लागत से बने कूड़ा निस्तारण प्लांट का संचालन बुधवार को शुरू हो गया है। महापौर उमेश गौतम और सांसद छत्रपाल गंगवार ने नारियल फोड़कर इसका शुभारंभ किया। यह प्लांट पांच साल से चालू नहीं हो सका था। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) मिलने के बाद इसके संचालन का रास्ता साफ हुआ।  

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500 टन क्षमता वाला यह प्लांट जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर सथरापुर गांव में 20 हेक्टेयर भूमि पर बना है। इसका निर्माण वर्ष 2021 में पूरा हो गया था, लेकिन एजेंसी के चयन में देरी के कारण यह परियोजना पांच साल तक अटकी रही। 
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जनवरी 2026 में दिल्ली की कंपनी पाथ्या को इसके संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई। कंपनी ने अपने खर्च पर मशीनें भी लगाई हैं। शहर से प्रतिदिन 450 टन से अधिक कूड़ा निकलता है। यह कूड़ा पहले बाकरगंज में जमा हो रहा था, जिससे तीन लाख टन से अधिक कूड़े का पहाड़ बन गया था। इससे आमजन को दुर्गंध और गंदगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

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शहर को मिलेगा लाभ
इस प्लांट के शुरू होने से शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार आएगा। कूड़े के निस्तारण में तेजी आएगी, जिससे बाकरगंज में जमा कूड़े का पहाड़ खत्म होगा। तीन लाख टन से अधिक कूड़े के ढेर से होने वाली दुर्गंध और गंदगी से लोगों को राहत मिलेगी। प्लांट के शुभारंभ मौके पर इस मौके पर वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, नगर आयुक्त संजीव मौर्य, अपर नगर आयुक्त शशिभूषण यादव , पशुधन अधिकारी डॉक्टर हरपाल सिंह आदि मौजूद रहे।

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