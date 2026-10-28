करवाचौथ 2026: आठ शुभ योगों के महासंयोग में सुहागिनें रखेंगी व्रत, जानें बरेली में चंद्रोदय का समय

सुंदर करवों की खरीदारी में जुटीं सुहागिनें

करवाचौथ नजदीक आने के साथ ही बाजार की रौनक बढ़ गई है। सुहागिनें खुद को सजाने-संवारने के साथ सुंदर करवों की भी खरीदारी में जुटी हैं। शहर के सिविल लाइंस, बड़ा बाजार, कुतुबखाना, डीडीपुरम, राजेंद्र नगर और सुभाषनगर सहित अन्य प्रमुख बाजारों में सुहाग के सामान की दुकानें सज गई हैं। मिट्टी, धातु और सजे-धजे करवों की दुकानों पर भी सुबह से शाम तक भीड़ नजर आ रही है।



पूजा के लिए मिट्टी के करवा का विशेष महत्व होने के कारण इनकी खरीदारी अधिक हो रही है। कुतुबखाना पर दुकानदार अमित ने बताया कि मिट्टी का साधारण करवा 50 से 100 रुपये और रंगीन करवा 50 से 200 रुपये तक उपलब्ध है। वहीं, डिजाइनर करवा 150 से 500 रुपये तक बेचे जा रहे हैं। वहीं, सजने के लिए चूड़े और श्रृंगार की दुकानों पर भी भीड़ है।



रेडीमेड पैकिंग वाली सामग्री की मांग

आधुनिक जीवनशैली के कारण रेडीमेड पैकिंग वाली पूजन सामग्री की मांग अधिक है, जिससे कामकाजी महिलाओं को सहूलियत हो। दुकानदार अनमोल ने बताया कि सजे-धजे पूजन सेटों में खूबसूरत थाली, छलनी, लोटा, सींक, व्रत में काम आने वाली अन्य सामग्री आदि सामान एक साथ मिल रहा है। इसकी कीमत 150 से 800 रुपये तक है।