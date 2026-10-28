यूपी: भुज-बरौनी अमृत भारत एक्सप्रेस को मिलीं तीन रैक, बदायूं में भी होगा ठहराव; समय सारिणी जारी

19428 बरौनी-भुज अमृत भारत एक्सप्रेस बरौनी से प्रत्येक मंगलवार, बृ़हस्पतिवार और शनिवार को रात 11:55 बजे चलने के बाद चौथे दिन दोपहर 1:15 बजे भुज पहुंचेगी। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह ट्रेन न केवल किराए के लिहाज से किफायती होगी, बल्कि लंबी दूरी के सफर को आरामदायक बनाएगी।



यह गाड़ी एक ओर से 2,532 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के विभिन्न शहरों से गुजरेगी। यह गाड़ी चार राज्यों के प्रमुख औद्योगिक और सांस्कृतिक शहरों को आपस में जोड़ेगी।