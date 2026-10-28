बरेली: गांधी उद्यान में 40 लाख रुपये से लगेगा झुमका और त्रिशूल, शहर की पहचान को मिलेगा नया आयाम
बरेली के गांधी उद्यान की सुंदरता में विशाल झुमका और डमरू वाला त्रिशूल स्थापित किया जाएगा। नगर निगम की यह योजना पार्क को नया आकर्षण देगी और शहर की पहचान को बढ़ावा देगी।
विस्तार
बरेली शहर के गांधी उद्यान में अब 15 फुट ऊंचा झुमका और 25 फुट ऊंचा डमरू वाला त्रिशूल स्थापित किया जाएगा। नगर निगम इस परियोजना पर कुल 40 लाख रुपये खर्च करेगा। यह पहल पार्क को नया आकर्षण देगी और शहर की पहचान को भी बढ़ावा देगी।
झुमका बरेली की पहचान का प्रतीक है। इसे गांधी उद्यान में स्थापित करने से शहर की सांस्कृतिक पहचान को नया आयाम मिलेगा। करीब 15 लाख रुपये की लागत से तैयार होने वाला झुमका पार्क में आने वाले लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। वहीं, 25 लाख रुपये की लागत से भगवान भोलेनाथ का डमरू लगा त्रिशूल स्थापित किया जाएगा। यह दोनों संरचनाएं पार्क में सेल्फी पॉइंट का काम करेंगी। हालांकि, अभी पार्क के अंदर उपयुक्त स्थल का चयन किया जाना बाकी है। गांधी उद्यान शहर के प्रमुख हरित स्थलों में से एक है। यह लगभग 42 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है।
गांधी उद्यान की सुविधाएं
पार्क में हरियाली, पेड़-पौधे और खुले स्थान लोगों को सुकून देते हैं। यहां सुबह-शाम बड़ी संख्या में लोग टहलने और व्यायाम करने पहुंचते हैं। पार्क में पाथवे, बैठने की व्यवस्था और मनोरंजन से जुड़ी सुविधाएं विकसित की गई हैं। इनमें योग स्थल और ओपन जिम भी शामिल हैं। यह शहर के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सैर-सपाटे का केंद्र है।
सुंदरीकरण योजना में खर्च होंगे 17.5 करोड़ रुपये
गांधी उद्यान के सुंदरीकरण का काम वर्ष 2017 में शुरू हुआ था। यह नवंबर 2019 में पूरा हुआ, जिस पर करीब 1.22 करोड़ रुपये खर्च किए गए। जनवरी से जुलाई 2022 के बीच स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पाथवे और खराब पड़े फव्वारे का जीर्णोद्धार कराया गया। जनवरी 2026 में नगर निगम ने 17.5 करोड़ रुपये की व्यापक सुंदरीकरण योजना भी सामने रखी है। इस योजना के पहले चरण के लिए 3.5 करोड़ रुपये की स्वीकृति बताई गई है।
नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि नगर निगम के बजट से गांधी उद्यान में झुमका व शिव का डमरू लगा त्रिशूल लगाया जाएगा। इसके लिए कुल 40 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए पार्क के अंदर स्थल चयन किया जाना बाकी है। दिवाली के बाद काम पूरा हो जाएगा।