फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bareilly News ›   Jhumka and Trishul will be installed in Gandhi Udyan Bareilly

बरेली: गांधी उद्यान में 40 लाख रुपये से लगेगा झुमका और त्रिशूल, शहर की पहचान को मिलेगा नया आयाम

Wed, 28 Oct 2026 12:28 PM IST
Mukesh Kumar अमर उजाला ब्यूरो, बरेली
अमर उजाला ब्यूरो, बरेली Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 28 Oct 2026 12:28 PM IST
सार

बरेली के गांधी उद्यान की सुंदरता में विशाल झुमका और डमरू वाला त्रिशूल स्थापित किया जाएगा। नगर निगम की यह योजना पार्क को नया आकर्षण देगी और शहर की पहचान को बढ़ावा देगी।

विज्ञापन
Jhumka and Trishul will be installed in Gandhi Udyan Bareilly
गांधी उद्यान में इस मॉडल का लगेगा झुमका। - फोटो : स्रोत- नगर निगम

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बरेली शहर के गांधी उद्यान में अब 15 फुट ऊंचा झुमका और 25 फुट ऊंचा डमरू वाला त्रिशूल स्थापित किया जाएगा। नगर निगम इस परियोजना पर कुल 40 लाख रुपये खर्च करेगा। यह पहल पार्क को नया आकर्षण देगी और शहर की पहचान को भी बढ़ावा देगी।

विज्ञापन


झुमका बरेली की पहचान का प्रतीक है। इसे गांधी उद्यान में स्थापित करने से शहर की सांस्कृतिक पहचान को नया आयाम मिलेगा। करीब 15 लाख रुपये की लागत से तैयार होने वाला झुमका पार्क में आने वाले लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। वहीं, 25 लाख रुपये की लागत से भगवान भोलेनाथ का डमरू लगा त्रिशूल स्थापित किया जाएगा। यह दोनों संरचनाएं पार्क में सेल्फी पॉइंट का काम करेंगी। हालांकि, अभी पार्क के अंदर उपयुक्त स्थल का चयन किया जाना बाकी है। गांधी उद्यान शहर के प्रमुख हरित स्थलों में से एक है। यह लगभग 42 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है।
विज्ञापन


गांधी उद्यान की सुविधाएं
पार्क में हरियाली, पेड़-पौधे और खुले स्थान लोगों को सुकून देते हैं। यहां सुबह-शाम बड़ी संख्या में लोग टहलने और व्यायाम करने पहुंचते हैं। पार्क में पाथवे, बैठने की व्यवस्था और मनोरंजन से जुड़ी सुविधाएं विकसित की गई हैं। इनमें योग स्थल और ओपन जिम भी शामिल हैं। यह शहर के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सैर-सपाटे का केंद्र है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Trending Videos

सुंदरीकरण योजना में खर्च होंगे 17.5 करोड़ रुपये 
गांधी उद्यान के सुंदरीकरण का काम वर्ष 2017 में शुरू हुआ था। यह नवंबर 2019 में पूरा हुआ, जिस पर करीब 1.22 करोड़ रुपये खर्च किए गए। जनवरी से जुलाई 2022 के बीच स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत पाथवे और खराब पड़े फव्वारे का जीर्णोद्धार कराया गया। जनवरी 2026 में नगर निगम ने 17.5 करोड़ रुपये की व्यापक सुंदरीकरण योजना भी सामने रखी है। इस योजना के पहले चरण के लिए 3.5 करोड़ रुपये की स्वीकृति बताई गई है।

नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने बताया कि नगर निगम के बजट से गांधी उद्यान में झुमका व शिव का डमरू लगा त्रिशूल लगाया जाएगा। इसके लिए कुल 40 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए पार्क के अंदर स्थल चयन किया जाना बाकी है। दिवाली के बाद काम पूरा हो जाएगा। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed