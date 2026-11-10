Bareilly News: फैक्टरी मालिक और बेटे की कनपटी पर नकाबपोशों ने ताना तमंचा

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फरीदपुर (बरेली)। बदमाशों ने एक प्लाईवुड फैक्टरी मालिक और उनके बेटे की कार को घेरकर उनके कान पर तमंचा लगा दिया। आरोपियों ने 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी। पीड़ित ने नामजद आरोपियों के खिलाफ फरीदपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।सिविल लाइंस निवासी रविकांत नेमानी ने रिपोर्ट में जिक्र किया है कि दिवाली की शाम वह अपने बेटे श्लोक नेमानी के साथ फैक्टरी जा रहे थे। फैक्टरी से 500 मीटर पहले तीन नकाबपोश युवकों ने उनकी कार को घेर लिया। युवकों ने रविकांत और श्लोक की कनपटी पर तमंचा लगा दिया। गालियां देते हुए धमकाया कि कोलकाता वाले से पंगा लेना महंगा पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपये की रंगदारी दो वर्ना जान से मार देंगे। बदमाशों ने दो-तीन दिन में रुपये कोलकाता वाले राजेश मित्तल और सानिध्य मित्तल के पास पहुंचाने के लिए कहा।व्यापारिक विवाद की आशंकारविकांत नेमानी ने पुलिस को बताया कि उनका व्यापारिक विवाद ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज के मालिक राजेश मित्तल और सानिध्य मित्तल से चल रहा है। उन्हें पहले भी इन लोगों ने बर्बाद करने की धमकी दी थी। रविकांत को शक है कि यह वारदात इन्हीं लोगों के इशारे पर हुई है। उनके परिवार को जान-माल का खतरा है। इन्हीं लोगों पर संदेह जताकर उन्होंने रिपोर्ट करा दी।वर्जनरविकांत नेमानी ने यूपी 112 पुलिस को सूचना दी। फिर थाने पहुंचकर तहरीर भी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। दरोगा सुनील कुमार को विवेचना सौंपी गई है। पुलिस आरोपियों की तलाश और मामले की छानबीन कर रही है। - संदीप सिंह, सीओ