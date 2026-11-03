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Bareilly News: भ्रष्टाचार पर जागरूक करेगी लोकायुक्त की टीम

Tue, 03 Nov 2026 03:13 AM IST
बरेली ब्यूरो
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 03:13 AM IST
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Lokayukta team to raise awareness about corruption
बरेली। सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2026 के तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ जनमानस को जागरूक करने के लिए लोकायुक्त प्रशासन उत्तर प्रदेश की प्रचार-प्रसार समिति तीन नवंबर को बरेली आएगी। समिति में संयुक्त सचिव राजेश कुमार और समीक्षा अधिकारी अश्विनी पाठक शामिल रहेंगे। टीम सुबह 10:30 बजे बरेली पहुंचेगी। इसके बाद डीएम कार्यालय में अस्थायी शिविर लगाया जाएगा। पूर्वाह्न 11:30 से दोपहर 12:30 बजे तक आयोजित शिविर में लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। साथ ही सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की जानकारी दी जाएगी। ब्यूरो
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