बरेली: घर में घुसे नकाबपोश बदमाशों ने की तीन लाख की लूट, विरोध पर परिवार को पीटा, महिला का कान फटा

बरेली के सीबीगंज थाना क्षेत्र के गांव सहसिया हुसैनपुर में नकाबपोश बदमाशों ने घर पर धावा बोलकर परिवार को बंधक बना लिया। करीब ढाई लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और 45 हजार रुपये लूट लिए। विरोध करने पर परिवार के सदस्यों को पीटा। एक महिला का कान भी फाड़ दिया। आरोप है कि पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने घटना को लूट के बजाय चोरी की धारा में दर्ज किया है।

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गांव निवासी कृष्ण पाल ने सीओ नितिन कुमार को बताया कि रविवार रात दो बजे चार नकाबपोश बदमाश दीवार कूदकर उनके घर में घुस आए। उनके हाथों में तमंचे, धारदार हथियार व डंडे थे। उन्होंने कृष्ण पाल और उनकी पत्नी सोमवती को तमंचे दिखाकर चारपाई पर ही बंधक बना लिया। बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। बदमाशों ने सोमवती के कानों से कुंडल नोच लिए। इससे उनका कान फट गया। उनके हाथों से कंगन निकाल लिए।