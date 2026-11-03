{"_id":"6ae9866bbc4b47996c0598cb","slug":"cm-yogi-adityanath-visits-to-nooranpur-pilibhit-2026-11-03","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूपी: पीलीभीत के नूरानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हेलीकॉप्टर से उतरते ही गूंजे जयकारे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पीलीभीत जिले के दौरे पर हैं। वे मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे बीसलपुर तहसील क्षेत्र के गांव नूरानपुर पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर शिव मंदिर के निकट बनाए गए हेलीपैड पर उतरा। उनके आगमन पर कार्यक्रम स्थल पर हलचल तेज हो गई। बड़ी संख्या में साधु-संत, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं। विज्ञापन

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मुख्यमंत्री के स्वागत में जयकारे लगाए गए। गोरक्षपीठ से जुड़े शिव मंदिर परिसर में यह कथा आयोजित की गई है। मंगलवार को इस कथा का समापन हो रहा है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुबह से ही आश्रम परिसर में तैयारियां चल रही थीं। आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में साधु-संत और श्रद्धालु कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आयोजन स्थल पर भक्तिमय माहौल बना हुआ था।

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नूरानपुर में मुख्यमंत्री का स्वागत

मुख्यमंत्री के पहुंचते ही कार्यक्रम स्थल पर उत्साह बढ़ गया। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में साधु-संत, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण एकत्र हुए थे। लोगों ने मुख्यमंत्री के सम्मान में जयकारे लगाए। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूबा था।

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