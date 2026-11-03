पीलीभीत: मुख्यमंत्री योगी के आगमन से पहले नूरानपुर में तैयारियां पूरी, पंडाल में जुटे हजारों साधु-संत और लोग
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पीलीभीत के गांव नूरानपुर आ रहे हैं। वे ब्रह्मलीन महंत योगी शांतिनाथ की पुण्य स्मृति में आयोजित श्रीराम कथा के समापन अवसर पर शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के आगमन से पहले हजारों साधु-संत और श्रद्धालु कथा पंडाल में जुट गए।
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पीलीभीत जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर मंगलवार को गांव नूरानपुर में तैयारियां पूरी कर ली गईं। मुख्यमंत्री के पहुंचने से पहले ही कार्यक्रम स्थल पर साधु-संतों और क्षेत्रीय लोगों का जुटना शुरू हो गया। सुबह 11 बजे तक करीब दो हजार साधु-संत और श्रद्धालु कथा पंडाल में पहुंच चुके थे। सुरक्षा व्यवस्था के बीच जांच के बाद ही लोगों को कार्यक्रम स्थल में प्रवेश दिया गया।
मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए एक दिन पूर्व सोमवार को मंडलायुक्त शंभू कुमार और डीआईजी बरेली अजय कुमार साहनी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी आलोक कुमार और पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव समेत जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार व्यवस्थाओं की निगरानी में जुटे रहे।
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