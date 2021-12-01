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कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की तरफ से कछला में स्नान स्थल को जाने वाले रास्ते पर कछला चौराहे से स्नान स्थल की तरफ पैदल यात्रियों को निकाला जाएगा, जिससे किसी भी श्रद्धालु को परेशानी न हो और जाम जैसी स्थिति न बन सके।पुलिस टेंपो, ट्रैक्टर, ई-रिक्शा कछला चौराहे से ही नानाखेड़ा और सहसवान मार्ग पर निकालेगी। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने 100 पुलिस कर्मी, पांच दरोगा, पांच ट्रैफिक पुलिस कर्मी तैनात किए हैं।कछला चौराहे से लेकर कछला चौराहा तक मुस्तैद रहेंगे। नगर पंचायत में भी कछला गंगा घाट पर 20 सफाई कर्मचारी दोनों तरफ लगाए हैं। आठ गोताखोर और आठ कर्मचारी कैंप में मौजूद रहेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से गंगा में बैरिकेडिंग कराई गई है, जगह-जगह संकेतक लगाए गए हैं। इधर, नगर पंचायत के चेयरमैन जगदीश लोनिया ने बताया कि पानी व लाइट की व्यवस्था कराई गई है। 35 कर्मचारी की गंगा घाट पर ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें सफाई कर्मचारी और कैंप में मौजूद गोताखोर शामिल हैं। संवाद