मामला 1

किला निवासी महिला का प्रसव सितंबर में निजी अस्पताल में हुआ था। प्रसव के फौरन बाद नवजात रोया नहीं। स्टाफ की कड़ी मशक्कत के बावजूद स्थिति गंभीर हुई तो उसे रेफर कर दिया। परिजन उसे लेकर एसएनसीयू पहुंचे। बच्चे को वार्मर पर भर्ती कर इलाज आरंभ किया, लेकिन दो घंटे बाद ही उसने दम तोड़ दिया।



मामला 2

पुराना शहर निवासी महिला को परिजनों ने अक्तूबर में जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया था। जांच में वह हाई रिस्क प्रेग्नेंसी की श्रेणी में पाई गई। प्रसव के बाद नवजात कुछ मिनट तक शांत रहा। फौरन डॉक्टर ने नवजात को एसएनसीयू के लिए रेफर कर दिया। यहां इलाज के दौरान नवजात ने दम तोड़ दिया।



यह है वजह

चिकित्सक के मुताबिक, बर्थ एस्फिक्सिया के पीछे कई कारण हो सकते हैं। इनमें प्रसव के दौरान लंबे समय तक बच्चे का फंसा रहना, गर्भनाल का दब जाना या गले में लिपटना, प्लेसेंटा का समय से पहले अलग होना और गर्भ में बच्चे को ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित होना आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा मां को गंभीर रक्तचाप की समस्या, अत्यधिक रक्तस्राव, संक्रमण, गर्भावस्था के दौरान जटिलताएं और समय से पहले प्रसव भी जोखिम बढ़ा सकते हैं।