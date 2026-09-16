बरेली: राज उगलवाने की कोशिश गई बेकार, गुर्गे बोले- 10 महीने से नहीं सुनी कन्हैया गुलाटी की आवाज

गुलाटी की तरक्की की सुनाई कहानी

एसएसपी अनुराग आर्य ने दोनों आरोपियों से कैंप कार्यालय पर लंबी पूछताछ की। दोनों ने उन्हें बताया कि गुलाटी ने किस तरह लुभावनी स्कीम बनाकर करोड़ों का साम्राज्य बनाया और फिर योजनाबद्ध तरीके से सब बेचकर चुपचाप निकल गया। दोनों ने बताया कि पहले गुलाटी से उनकी ऑनलाइन चैट और बात होती थी। करीब 10 महीने से गुलाटी ने उनके अलावा 42 अन्य लाइंस से भी संपर्क तोड़ दिया है जो उसकी कोर कमेटी में थे।



गुलाटी पर 98 केस, ईओडब्ल्यू कर रही 68 की विवेचना

कन्हैया गुलाटी, उसके परिवार और साथियों के खिलाफ बरेली में 93 मामले अब तक दर्ज किए गए हैं। पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा लखनऊ को बरेली से 68 मुकदमों की पत्रावली ट्रांसफर हो चुकी है। छह में चार्जशीट लग चुकी है, जबकि 19 मामलों की विवेचना बरेली के ही थानों से की जा रही है। इसके लिए पहले एसपी यातायात के नेतृत्व में एसआईटी बनाई गई थी। गुलाटी पर बदायूं में तीन, अंबेडकर नगर और बस्ती में भी एक-एक रिपोर्ट दर्ज हैं। बिहार और झारखंड में भी मामले दर्ज हुए हैं।

